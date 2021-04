Decoder e TV compatibili con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 ad aprile 2021

Leggi su optimagazine

(Di domenica 11 aprile 2021) Esiste un elenco definitivo di tutti ie le TVcon ilDVB-T2? Si avvicina lo switch-off per la nuova modalità di trasmissione al via dal prossimo settembre. Per chi possiede un televisore più datato è proprio il caso di iniziare a pensare al da farsi, magari cercando anche di approfittare del tanto noto bonus TV ancora in vigore. Quali televisori non sono piùI televisori non piùcon la nuova tecnologia sono, in via generale, quelli acquistati prima del 2017. Ad ogni modo, per verificare l’eventuale supporto, chiunque potrà effettuare la seguente prova, ossia controllare se il proprio apparecchio visualizza i canali di test 100 e 200. Nel caso l’apparecchio in dotazione non agganci le due reti, ...