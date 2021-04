Covid nelle carceri, aumentano i focolai: più di 1550 positivi. Sit-in dei parenti alla sezione femminile di Rebibbia: “Dateci informazioni” (Di domenica 11 aprile 2021) aumentano i detenuti positivi al Covid 19 e sono diversi i focolai attivi nelle carceri. Secondo i dati aggiornati all’8 aprile, i casi tra i reclusi sono saliti a 871, mentre erano 750 nei primi giorni del mese. Sono invece 683 gli operatori risultati positivi. Il principale focolaio resta nel penitenziario di Reggio Emilia, dove i numeri sono ancora in salita e in tutto i contagiati sono quasi 150, tra detenuti e agenti. Anche nel carcere femminile di Rebibbia sono 56 le detenute positive e 19 i casi tra il personale della polizia, tra cui due con sintomi. E proprio nel prato davanti al carcere di Rebibbia oggi, domenica 11 aprile, è stato organizzato da un sit-in. Oltre allo stop ai colloqui, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021)i detenutial19 e sono diversi iattivi. Secondo i dati aggiornati all’8 aprile, i casi tra i reclusi sono saliti a 871, mentre erano 750 nei primi giorni del mese. Sono invece 683 gli operatori risultati. Il principaleo resta nel penitenziario di Reggio Emilia, dove i numeri sono ancora in salita e in tutto i contagiati sono quasi 150, tra detenuti e agenti. Anche nel carceredisono 56 le detenute positive e 19 i casi tra il personale della polizia, tra cui due con sintomi. E proprio nel prato davanti al carcere dioggi, domenica 11 aprile, è stato organizzato da un sit-in. Oltre allo stop ai colloqui, i ...

Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - Tg3web : Ottomila morti solo nelle ultime 48 ore. Il Brasile è letteralmente messo in ginocchio dal covid. Mancano letti, me… - lorepregliasco : Con i vaccini i morti settimanali COVID nelle RSA in Spagna sono passati da 791 a... 2. - ilfattovideo : Covid nelle carceri, aumentano i focolai: più di 1550 positivi. Sit-in dei parenti alla sezione femminile di Rebibb… - NazzarenoMi : RT @jabbaTM: Non fanno le Autopsie ai Morti di Covid ma vi franno prendere la Metrò stracolma nelle ore di punta....Fatevela qualche domand… -