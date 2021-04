Covid: in un anno boom di 'Codici rossi' a Palermo, gen. Guarino 'aumentate le denunce' (Di domenica 11 aprile 2021) Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - A più di un anno dall'approvazione della legge sul cosiddetto 'Codice rosso', a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti, a Palermo e nell'intera provincia si conta un notevole aumento dei casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche. Anche a causa del maggior rischio dovuto al confinamento forzato e alle difficoltà per le vittime a denunciare e rivolgersi ai servizi di supporto. In un anno sono stati settecento i Codici rossi attiva nell'intera provincia, come spiega all'Adnkronos il Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, generale Arturo Guarino. "Un dato che possiamo collegare al periodo del lockdown è quello dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021), 11 apr. (Adnkronos) - A più di undall'approvazione della legge sul cosiddetto 'Codice rosso', a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti, ae nell'intera provincia si conta un notevole aumento dei casi di violenza contro le donne tra le mura domestiche. Anche a causa del maggior rischio dovuto al confinamento forzato e alle difficoltà per le vittime a denunciare e rivolgersi ai servizi di supporto. In unsono stati settecento iattiva nell'intera provincia, come spiega all'Adnkronos il Comandante provinciale dei Carabinieri di, generale Arturo. "Un dato che possiamo collegare al periodo del lockdown è quello dei ...

Advertising

fattoquotidiano : LIBERI TUTTI: SALVINI CI PROVA Mentre ieri le morti per Covid-19 in Italia toccavano il terrificante record giorna… - CarloCalenda : Taglio di risorse, nell’anno del Covid, e quasi totale assenza di pianificazione finanziaria: il risultato è che so… - RobertoBurioni : Cosa fare con queste nuove varianti? Chi è guarito da COVID-19 è protetto? Quanto dura la protezione fornita dai va… - pisanos : RT @RobertoBurioni: Cosa fare con queste nuove varianti? Chi è guarito da COVID-19 è protetto? Quanto dura la protezione fornita dai vaccin… - RadioProzac : RT @m_starnini: Dopo solo 6 mesi, ISS ha dato a Lincei e INFN i dati covid disaggregati. Per Parisi, ora 'la sfida' é 'scrivere programmi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid anno Söder, il governatore bavarese sfida Laschet e si candida a guidare la Germania dopo Merkel: la linea dura sul Covid e il feeling con i Verdi Söder però raccoglie la sfida dopo che un anno di pandemia ha spostato i consensi a suo favore: il governatore è sempre rimasto al fianco della linea dura sulle restrizioni voluta dalla cancelliera ...

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BOLOGNA/ Quote: Pedro sarà protagonista? ...e il primo a segnare in tutte e sei le competizioni ufficiali per club disputate nello stesso anno ... Modulo 4 - 2 - 3 - 1, in porta torna Skorupski che si è negativizzato al Covid e davanti a lui ci ...

Un anno di controlli anti Covid in provincia di Trieste: monitorate 100.000 persone Telefriuli Vaccini Covid Lombardia: superati i due milioni di dosi Milano - In Regione Lombardia si sono superate le due milioni di dosi di vaccino anti-covid somministrate. A dare la notizia sono stati il presidente della Regione Attilio Fontana e il suo vice, nonch ...

Casadei: famiglia ricorda Raoul con pagina di giornale BOLOGNA, 11 APR - A circa un mese dalla morte di Raoul Casadei, la sua famiglia lo ricorda il con una pagina - acquistata sui quotidiani locali emiliano-romagnoli - per dire "Grazie" ai tanti italiani ...

Söder però raccoglie la sfida dopo che undi pandemia ha spostato i consensi a suo favore: il governatore è sempre rimasto al fianco della linea dura sulle restrizioni voluta dalla cancelliera ......e il primo a segnare in tutte e sei le competizioni ufficiali per club disputate nello stesso... Modulo 4 - 2 - 3 - 1, in porta torna Skorupski che si è negativizzato ale davanti a lui ci ...Milano - In Regione Lombardia si sono superate le due milioni di dosi di vaccino anti-covid somministrate. A dare la notizia sono stati il presidente della Regione Attilio Fontana e il suo vice, nonch ...BOLOGNA, 11 APR - A circa un mese dalla morte di Raoul Casadei, la sua famiglia lo ricorda il con una pagina - acquistata sui quotidiani locali emiliano-romagnoli - per dire "Grazie" ai tanti italiani ...