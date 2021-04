CorSport: il Milan teme lo stop di due giorni per Ibra, in tal caso farà ricorso (Di domenica 11 aprile 2021) Il Corriere dello Sport riporta la versione di Ibra relativa all’espulsione da parte dell’arbitro Maresca, ieri, in Parma-Milan. Un rosso dopo il quale tutto il Milan ha protestato, scrive, in particolare Donnarumma. “Che dalla distanza ha urlato: ‘Ma che stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare’”. Ora il club trema, in attesa del comunicato del giudice sportivo. Ibra rischia due giornate di stop e potrebbe saltare le sfide in casa con Genoa e Sassuolo. “Il Milan aspetterà il comunicato del giudice sportivo nelle prossime ore, e se la squalifica a Ibrahimovic dovesse essere più lunga di una giornata, allora procederà immediatamente con il ricorso. Per Zlatan si è trattato di un malinteso, mentre secondo le ricostruzioni che arrivano ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Il Corriere dello Sport riporta la versione direlativa all’espulsione da parte dell’arbitro Maresca, ieri, in Parma-. Un rosso dopo il quale tutto ilha protestato, scrive, in particolare Donnarumma. “Che dalla distanza ha urlato: ‘Ma che stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare’”. Ora il club trema, in attesa del comunicato del giudice sportivo.rischia due giornate die potrebbe saltare le sfide in casa con Genoa e Sassuolo. “Ilaspetterà il comunicato del giudice sportivo nelle prossime ore, e se la squalifica ahimovic dovesse essere più lunga di una giornata, allora procederà immediatamente con il. Per Zlatan si è trattato di un malinteso, mentre secondo le ricostruzioni che arrivano ...

Advertising

napolista : CorSport: il #Milan teme lo stop di due giorni per #Ibra, in tal caso farà ricorso Il comunicato del giudice sporti… - Fprime86 : RT @CorSport: La prima pagina del #Corsport: ? Riscatto #Milan #Conte, rispondi ? #Dybala non è pronto il suo sinistro sì ? 'Giocatori v… - UgoBaroni : RT @CorSport: La prima pagina del #Corsport: ? Riscatto #Milan #Conte, rispondi ? #Dybala non è pronto il suo sinistro sì ? 'Giocatori v… - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina del #Corsport: ? Riscatto #Milan #Conte, rispondi ? #Dybala non è pronto il suo sinistro sì ? 'Giocatori v… - CorSport : La prima pagina del #Corsport: ? Riscatto #Milan #Conte, rispondi ? #Dybala non è pronto il suo sinistro sì ? 'G… -