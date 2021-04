Celtic, i tifosi non rispettano minuto di silenzio per Filippo e sparano fuochi d’artificio (Di domenica 11 aprile 2021) Spiacevole episodio prima dell'inizio della partita del campionato scozzese tra Celtic e Livingston in quel di Glasgow. Durante il minuto di silenzio osservato in tutto il Regno Unito per commemorare il Principe Filippo, i tifosi dei padroni di casa, fuori dall'impianto per via delle restrizioni per il Covid, hanno messo in atto un'azione "di disturbo" negli attimi di raccoglimento.Come mostrano le immagini presenti sui social network, al momento del minuto di silenzio, ecco che dall'esterno dello stadio sono partiti fuochi d'artificio e altri rumori decisamente molesti che hanno oltraggiato la memoria di Filippo e, in un certo senso, hanno anche offeso la Royal Family.I rumori assordanti hanno lasciato sbigottiti giocatori e arbitri ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Spiacevole episodio prima dell'inizio della partita del campionato scozzese trae Livingston in quel di Glasgow. Durante ildiosservato in tutto il Regno Unito per commemorare il Principe, idei padroni di casa, fuori dall'impianto per via delle restrizioni per il Covid, hanno messo in atto un'azione "di disturbo" negli attimi di raccoglimento.Come mostrano le immagini presenti sui social network, al momento deldi, ecco che dall'esterno dello stadio sono partitid'artificio e altri rumori decisamente molesti che hanno oltraggiato la memoria die, in un certo senso, hanno anche offeso la Royal Family.I rumori assordanti hanno lasciato sbigottiti giocatori e arbitri ...

