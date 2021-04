Carlo Acutis | l’imperdibile film in suo omaggio

(Di domenica 11 aprile 2021) La grandezza e la peculiarità del beato(1991-2006) risiedono soprattutto nel suo amore per la Santa Eucaristia e in come sapeva trasmetterlo a chiunque incontrava. È proprio la potenza dell’Eucaristia al centro del docuIo sono con voi, dedicato ae da oggi disponibile on demand su Vimeo.com. L’Eucaristia al centro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Sul portale del Santuario, nella sezione "Dirette Tv", telecamera in diretta sulla tomba del beato. Dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, in diocesi di Genova, .... A che cosa serve l'Eucaristia se non a guidare le nostre scelte, a cambiare nel profondo il senso dei gesti che compiamo ogni giorno? E quel pezzo di pane consacrato può davvero ...È proprio la potenza dell’Eucaristia al centro del docufilm "Io sono con voi", dedicato a Carlo Acutis e da oggi disponibile.La Messa del Papa alle 10.30 a Santo Spirito in Sassia è il centro della Domenica della Divina Misericordia. Celebrazioni eucaristiche in cattedrali, basiliche e santuari di tutta Italia ...