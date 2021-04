Barcellona ko nel Clasico, Koeman non ci sta: “Arbitro e Var hanno sbagliato” (Di domenica 11 aprile 2021) In casa Barcellona si mastica amaro per la sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid. I catalani, infatti, pagano un brutto primo tempo e non basta il finale all'arrembaggio. Ora la squadra di Ronald Koeman si trova in terza posizione, dietro ai Blancos e all'Atletico Madrid. Non mancano le polemiche sull'arbitraggio. Il Barcellona lamenta la mancata concessione di un calcio di rigore.caption id="attachment 1054527" align="alignnone" width="1200" Barcellona Koeman (getty images)/captionFURIAIeri sera, Koeman si è sbracciato a lungo, protestando per la decisione del direttore di gara di non assegnare il penalty. Il tecnico olandese ha rincarato la dose sui social, analizzando la prestazione della sua squadra: "Abbiamo preso l'iniziativa nel gioco e abbiamo avuto ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) In casasi mastica amaro per la sconfitta nelcontro il Real Madrid. I catalani, infatti, pagano un brutto primo tempo e non basta il finale all'arrembaggio. Ora la squadra di Ronaldsi trova in terza posizione, dietro ai Blancos e all'Atletico Madrid. Non mancano le polemiche sull'arbitraggio. Illamenta la mancata concessione di un calcio di rigore.caption id="attachment 1054527" align="alignnone" width="1200"(getty images)/captionFURIAIeri sera,si è sbracciato a lungo, protestando per la decisione del direttore di gara di non assegnare il penalty. Il tecnico olandese ha rincarato la dose sui social, analizzando la prestazione della sua squadra: "Abbiamo preso l'iniziativa nel gioco e abbiamo avuto ...

