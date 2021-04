Atalanta | Gasperini | «Zapata voleva fare 5 gol Scudetto? È eccessivo»

(Di domenica 11 aprile 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Oggi avevano vinto tutte, mancavamo solo noi. Abbiamo creato tantissimo e abbiamo rischiato di non vincere: sappiamo di aver fatto tre passi fondamentali. È passata una giornata e la classifica è rimasta la stessa, adesso ci sarà una settimana molto calda. Non è la prima volta che non la chiudiamo, ma abbiamo fatto tre gol. Quandoè uscito mi ha detto “Oggi dovevocinque gol”. Ma io sono soddisfatto della squadra, la Fiorentina ha giocato con grande ardore. Siamo stati bravi, perché ...

Advertising

tuttosport : #Atalanta, #Gasperini: '#Ilicic? Dove volete che vada...' ???? - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Corsa Champions? Si deciderà all'ultima settimana, oggi fatti tre passi fondamentali' https://t.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Corsa Champions? Si deciderà all'ultima settimana, oggi fatti tre passi fondamentali' https://t.… - CorSport : #Atalanta, #Gasperini: '#Zapata ne poteva fare cinque...' ???? - TUTTOJUVE_COM : QUI ATALANTA - Gasperini: 'Juve e Inter hanno qualcosa in più, eccessivo parlare di Scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gasperini

... Giuseppe Iachini, dopo la sconfitta per 3 - 2 contro l'. Una doppietta di Vlahovic non basta ai viola per conquistare punti contro la squadra di. E sull'attaccante serbo: "Sta ...Cosi' il tecnico dell', Gian Piero, ha commentato la vittoria esterna per 3 - 2 sul campo della Fiorentina. Decidono la doppietta di Zapata e il rigore di Ilicic. Ma l'allenatore ...Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match vinto dagli orobici per 2-3 sul campo della Fiorentina. Ecco quanto evidenziato: “Le ambizioni ...arrivato in prestito biennale dai bianconeri (con diritto di riscatto per l'Atalanta) che era diffidato e contro i viola ha rimediato l'ammonizione per una dura entrata su Vlahovic nel primo tempo. Un ...