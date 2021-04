Assegno unico | ecco gli importi in base all’Isee e le sei misure che sostituirà

(Di domenica 11 aprile 2021) Focus della Fondazione studi consulenti del lavoro: vantaggi per il 68% di nuclei, per il 29,7% previsto un peggioramento, per il restante 2,3% non cambierebbe nulla

Dovrebbe entrare in vigore dal 1° luglio 2021 l'e universale per i figli a carico dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 della legge n. 46/2021 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti ...46 "Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'e universale" entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2021 L'...Triplicato il consenso rispetto alle europee del 2019, l'unica forza d'opposizione trova in realtà nelle deluse aspettative su Draghi e in un Salvini a metà benzina per salire ancora e superare la sog ...Assegno unico per i figli: chi prende di più? Un approfondimento sulla misura della Fondazione studi Consulenti del Lavoro riporta le prime stime sugli importi. Vediamo anche chi perderebbe di più dal ...