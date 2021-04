Age of Empires 4: l’uscita è fissata per l’autunno (Di domenica 11 aprile 2021) L‘uscita di Age of Empires 4 è una di quelle notizie che, gli appassionati della serie e dei titoli strategici in generale, aspettavano ormai da anni La notizia riguardante l’uscita di Age of Empires 4 in autunno, ha infatti premiato la pazienza dei tantissimi giocatori che, dopo anni di battaglie al comando di svariati eserciti, non vedevano l’ora di provare nuovamente le loro tattiche e le strategie sui campi di battaglia. Ma vediamo un po’ le ultime novità sul campo! Age of Empires 4: in uscita anche la civiltà cinese l’uscita di Age of Empires 4 è stata dunque fissata ufficialmente per l’autunno del 2021 per PC e Xbox, naturalmente sarà disponibile anche su Steam, ed era anche l’ora visto che l’ultimo capitolo ufficiale, The Asian Dynasties, ... Leggi su tuttotek (Di domenica 11 aprile 2021) L‘uscita di Age of4 è una di quelle notizie che, gli appassionati della serie e dei titoli strategici in generale, aspettavano ormai da anni La notizia riguardantedi Age of4 in autunno, ha infatti premiato la pazienza dei tantissimi giocatori che, dopo anni di battaglie al comando di svariati eserciti, non vedevano l’ora di provare nuovamente le loro tattiche e le strategie sui campi di battaglia. Ma vediamo un po’ le ultime novità sul campo! Age of4: in uscita anche la civiltà cinesedi Age of4 è stata dunqueufficialmente perdel 2021 per PC e Xbox, naturalmente sarà disponibile anche su Steam, ed era anche l’ora visto che l’ultimo capitolo ufficiale, The Asian Dynasties, ...

