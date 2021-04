X Factor | giuria riconfermata ma la sorpresa potrebbe essere Hell Raton al posto di Cattelan

(Di sabato 10 aprile 2021) X, il talent su SkyUno, è in cerca di un nuovo conduttore dopo l’addio di Alessandro. L’edizione numero 15 prenderà il via a settembre con le audizioni del talent show, per poi lasciare spazio a ottobre ai live show in diretta. Scrive Il Messaggero che da “Lodovica Comello (che su Sky dal 2016 conduce Italia’s Got Talent) alla Iena Nicolò De Devitiis sono diversi i potenziali successori di”. Nelle ultime settimane hanno incontrato la produzione di X, sottoponendosi a veri e propri provini”. Ma incuriosisce un’altra notizia riportata sul quotidiano: un’audizione l’ha fatta anche, il 30enne rapper e discografico che già l’anno scorso ha fatto parte dellae che ha portato alla vittoria la diciassettenne Casadilego. “Un ...

