X Factor, contatti con Marco Maccarini per sostituire Cattelan. Il conduttore: "Non mi tirerei indietro" (ma davvero?!)

Marco Maccarini Quest'anno non è il toto giudici ma il toto conduttore ad animare la marcia d'avvicinamento alla nuova edizione di X Factor, confermato nella prossima stagione televisiva di Sky Uno. Dopo l'addio di Alessandro Cattelan, la produzione del talent show è a caccia del successore; diversi i nomi al vaglio, a cominciare da quello di Marco Maccarini. "Un contatto c'è stato. Se la produzione formalizzasse la proposta io non mi tirerei indietro (e ti credo, ndDM). E condurre X Factor mi verrebbe anche bene" fa sapere il conduttore torinese, come riporta il Messaggero. Da qualche anno impegnato unicamente in radio, Maccarini nel 2015 era tra i professori di canto di Amici, ...

