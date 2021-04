Volley | Playoff 5 posto Superlega | il programma della 5a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 aprile 2021) Latorna in campo solo con il quinto turnoPool per la conquista del quinto, mentre per la finale Scudetto bisognerà attendere metà settimana. Dopo la 4agiocata nel turno infrasettimanale, le otto formazioni sono pronte a sfidarsi ancora. Scopriamo quindi insieme il5adeidi. La quinta delle sette giornate previste è ormai alle porte; i club disono infatti pronti per avviarsi verso le ultime fasi di questo girone. L’obiettivo è arrivare tra le prime quattro per poi accedere alle fasi finali per conquistare il quinto. A condurre la piccola Pool è al momento Milano che ha conquistato ...