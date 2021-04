"Ti devo ringraziare, fuori di casa soltanto grazie a te". Raoul Bova crolla dalla Toffanin: tempi cupi, com'è ridotto (Di sabato 10 aprile 2021) Raoul Bova è uno degli ospiti più ricorrenti in questa stagione di Verissimo. Proprio per questo l'attore ha dato vita ad un siparietto con Silvia Toffanin che ha divertito molto i telespettatori di Canale 5. “Ti devo ringraziare - ha dichiarato Bova tra il serio e il faceto - perché io esco solo per venire da te. Ho l'autocertificazione, grazie perché ogni tanto mi fai uscire”. Visibilmente divertita, la padrona di casa ha ammesso di trovare l'attore molto meglio: l'ultima volta che si erano incontrati a Verissimo la situazione non era infatti delle migliori. Bova, infatti, era ancora molto provato per la morte della madre e per la pandemia, che è tuttora in corso ma almeno si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021)è uno degli ospiti più ricorrenti in questa stagione di Verissimo. Proprio per questo l'attore ha dato vita ad un siparietto con Silviache ha divertito molto i telespettatori di Canale 5. “Ti- ha dichiaratotra il serio e il faceto - perché io esco solo per venire da te. Ho l'autocertificazione,perché ogni tanto mi fai uscire”. Visibilmente divertita, la padrona diha ammesso di trovare l'attore molto meglio: l'ultima volta che si erano incontrati a Verissimo la situazione non era infatti delle migliori., infatti, era ancora molto provato per la morte della madre e per la pandemia, che è tuttora in corso ma almeno si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel ...

