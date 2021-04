Taekwondo | Europei | Alessio bronzo nei -80 kg

(Di sabato 10 aprile 2021) Sofia, 10 apr. - (Adnkronos) - Altra medaglia per l'Italia delagliin corso a Sofia, in Bulgaria. A conquistare ilcontinentale nella categoria olimpica dei -80 kg è stato Simoneche ha ceduto in semifinale al russo Maksim Khramtcov, vincitore in rimonta per 26-21. Per, che ha tenuto testa a lungo al n.1 del ranking e campione continentale del 2018, punti importanti nel ranking olimpico che, prima della rassegna bulgara, lo vedeva occupare la diciottesima posizione. Per l'Italia si tratta del secondo, dopo quello vinto ieri da Simone Crescenzi nei -63 kg.

C'è da sottolineare che l'atleta delle Fiamme Oro ha disputato questicon un problema fisico che non gli ha permesso di prepararsi al meglio e di combattere nelle migliori condizioni. Ha ...SOFIA (BULGARIA) - Primo podio per l'Italia delagli2021 di Sofia (Bulgaria). Simone Crescenzi, nella categoria - 63kg, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo. Una bella gara per il 23enne laziale, che negli incontri ...Sofia, 10 apr. - (Adnkronos) - Altra medaglia per l'Italia del taekwondo agli Europei in corso a Sofia, in Bulgaria. A conquistare il bronzo continentale nella categoria olimpica dei -80 kg è stato ...Seconda medaglia per l’Italia negli Europei di taekwondo di Sofia 2021, in corso di svolgimento nella capitale bulgara. Simone Alessio ha infatti conquistato il bronzo nella categoria -80 kg, un ...