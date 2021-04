Stranger Things 4 | David Harbour azzarda lo spoiler su Instagram | Millie Bobby Brown | Fermo!

(Di sabato 10 aprile 2021) La star diera in vena dinella sua ultima live di, e c'è voluto l'intervento diper limitare danni. Togliete il telefono a(oppure no, se vi piacciono gli): la star diha provato a rivelare qualcosa sulla trama della quarta stagione dello show Netflix, ma ci ha pensatoa fermarlo. L'interprete dello sceriffo Hopper nella serie tv ideata dai Fratelli Duffer ha infatti dato il via a un video live sudirettamente dal suo camerino, mostrandosi ai suoi ...

Possibili guai in vista per David Harbour di Stranger Things? L'attore ha condiviso sul suo profilo Instagram un video dal set della quarta stagione, in cui ha apertamente chiesto ai follower se volessero spoiler. Quindi, ha coinvolto anche ... Godzilla vs Kong Il film diretto da Adam Wingard e interpretato da Alexander Skarsgård (True Blood) e Millie Bobby Brown (Stranger Things) è il quarto capitolo della saga MonsterVerse iniziata nel ... La star di Stranger Things David Harbour era in vena di spoiler nella sua ultima live di Instagram, e c'è voluto l'intervento di Millie Bobby Brown per limitare danni. Togliete il telefono a David Har ...