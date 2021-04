Serie A, 30° giornata: Inter-Cagliari è il match della domenica a pranzo. Ecco le partite su Sky e DAZN (Di sabato 10 aprile 2021) Lukaku La Serie A 2020/21 arriva alla trentesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della 30° giornata Il turno si apre con i tre match del sabato, tra cui l’impegno delle 18.00 del Milan sul campo del Parma. Di domenica il resto della giornata, con l’Inter che all’ora di pranzo affronta in casa il Cagliari. Chiude lunedì sera la sfida tra Benevento e Sassuolo. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Sabato 10 aprile ore 15.00 Spezia-Crotone, diretta SkySport ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 aprile 2021) Lukaku LaA 2020/21 arriva alla trentesimaqualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming onlineA 2020/21: dove seguire le30°Il turno si apre con i tredel sabato, tra cui l’impegno delle 18.00 del Milan sul campo del Parma. Diil resto, con l’che all’ora diaffronta in casa il. Chiude lunedì sera la sfida tra Benevento e Sassuolo. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle: Sabato 10 aprile ore 15.00 Spezia-Crotone, diretta SkySport ...

Advertising

OptaPaolo : 10 - Franck #Kessié è il primo centrocampista del #Milan in doppia cifra di reti in una singola stagione dopo le pr… - SkySport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 30^ giornata - OptaPaolo : 30% - L’Inter ha chiuso l'incontro con il Sassuolo con un possesso palla del 30%, il valore più basso per i nerazzu… - a_eleusis : RT @ItaliaRai: Nella prossima settimana, quarta e ultima serata di 'Leonardo', la serie che racconta la storia del genio #Leonardo Da Vinci… - ItaliaRai : Nella prossima settimana, quarta e ultima serata di 'Leonardo', la serie che racconta la storia del genio #Leonardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 30° Dazn non funziona: problemi alla app durante Inter - Cagliari È uno dei commenti pubblicati domenica su Twitter, poco dopo le 12,30, dagli spettatori di Dazn , ironizzando sull'acquisto dei diritti del prossimo triennio della serie A da parte della piattaforma ...

DIRETTA Serie A, Inter - Cagliari 0 - 0 | Si riparte! ...SERIE A: Inter punti 71, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina 30, ...

37 Migliore felpa zoda nel 2021: secondo gli esperti STREETRAPITALIA È uno dei commenti pubblicati domenica su Twitter, poco dopo le 12,, dagli spettatori di Dazn , ironizzando sull'acquisto dei diritti del prossimo triennio dellaA da parte della piattaforma ......A: Inter punti 71, Milan 63**, Juventus 59, Atalanta 58, Napoli 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo 40, Sampdoria 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa, Spezia** 32, Fiorentina, ...