Salernitana | tris all’Entella con vista sul secondo posto

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLasi impone con un netto 3-0 al Comunale di Chiavari contro la Virtus Entella. Al 1? ci provano subito i granata con un colpo di testa di Di Tacchio, para Russo. Al 14? vantaggio dellacon una conclusione dalla distanza di Veseli che vale lo 0-1. Al 17? raddoppio dellacon un rasoterra di Bogdan che non lascia scampo a Russo e vale lo 0-2 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 15? della ripresadella: cross di Casasola e colpo vincente di Tutino che colpisce la traversa e poi si insacca in rete. Al 37? granata pericolosi con una conclusione di Kupisz dalla distanza, respinta in angolo da Russo. Finisce 0-3 e i granata conquistano ilsuccesso consecutivo e si avvicinano prepotentemente al ...

