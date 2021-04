Real Madrid: Sergio Ramos interrompe la serie di 32 Clasicos di fila (Di sabato 10 aprile 2021) Sergio Ramos salterà il Clasico causa infortunio: si interrompe la striscia di 32 gare consecutive in Liga contro il Barcellona Sergio Ramos salta il Clasico contro il Barcellona. Il capitano del Real Madrid sarà assente per infortunio nella gara che potrebbe dare una svolta decisiva per la Liga, tenendo conto anche del risultato dell’Atletico Madrid. Si interrompe una striscia lunghissima per Sergio Ramos: prima del Clasico di oggi, il capitano dei Blancos aveva giocato 32 partite consecutive in Liga contro il Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021)salterà il Clasico causa infortunio: sila striscia di 32 gare consecutive in Liga contro il Barcellonasalta il Clasico contro il Barcellona. Il capitano delsarà assente per infortunio nella gara che potrebbe dare una svolta decisiva per la Liga, tenendo conto anche del risultato dell’Atletico. Siuna striscia lunghissima per: prima del Clasico di oggi, il capitano dei Blancos aveva giocato 32 partite consecutive in Liga contro il Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ntvspor : ? Real #Madrid - #Barcelona ?? ? 22.00 (TSI) ?? Alfredo Di Stefano - acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - federicocasotti : Tutti (e sottolineo: tutti) gli anni a novembre si dice “eh stavolta il Real Madrid non è più quello degli anni pas… - sportli26181512 : 'Real Madrid: Mbappé è la priorità, Haaland la seconda scelta': Secondo quanto riportato da As, Florentino Perez ha… - CristianCegagge : RT @mirkonicolino: #Zamparini a #RadioSportiva: 'A #Dybala dico di andare via dalla #Juventus, non possono coesistere con Ronaldo. Paulo va… -