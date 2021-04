Prendiamoci cura, incontro con Tamara Maggi autrice di “Giovani connessioni” (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue il ciclo d’incontri “Prendiamoci cura” organizzato da “Il Bosco Associazione Culturale Malpensata”, dedicati a diffondere la cultura della salute e promuovere corretti stili di vita. Martedì 13 aprile alle 20,45 Tamara Maggi, autrice del libro “Giovani connessioni” e community manager ci inviterà a scoprire l’opportunità di costruire alleanze tra genitori e soprattutto con i nostri figli, per essere capaci di educare anche al tempo del digitale. L’incontro sarà gratuito e per poter interagire direttamente ci si potrà collegare con zoom a questo link. L’evento sarà visibile sulla pagina Fb dell’associazione, e sul canale YouTube. Il Bosco Associazione Culturale Malpensata dal 2017 propone cicli di conferenze dal titolo ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue il ciclo d’incontri “” organizzato da “Il Bosco Associazione Culturale Malpensata”, dedicati a diffondere la cultura della salute e promuovere corretti stili di vita. Martedì 13 aprile alle 20,45del libro “” e community manager ci inviterà a scoprire l’opportunità di costruire alleanze tra genitori e soprattutto con i nostri figli, per essere capaci di educare anche al tempo del digitale. L’sarà gratuito e per poter interagire direttamente ci si potrà collegare con zoom a questo link. L’evento sarà visibile sulla pagina Fb dell’associazione, e sul canale YouTube. Il Bosco Associazione Culturale Malpensata dal 2017 propone cicli di conferenze dal titolo ...

