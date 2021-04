Nuovi colori regioni, da lunedì 12 quasi tutta Italia in arancione: solo 4 zone rosse (Di sabato 10 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per i cambi delle fasce di rischio: restano rosse Campania, Puglia e Valle d’Aosta, a cui si aggiunge la Sardegna. Tornano arancioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Nonostante alcuni dati compatibili con la zona gialla, questa fascia di rischio è esclusa per decreto fino al 30 aprile. Ecco le restrizioni regione per regione e le ordinanze locali Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per i cambi delle fasce di rischio: restanoCampania, Puglia e Valle d’Aosta, a cui si aggiunge la Sardegna. Tornano arancioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Nonostante alcuni dati compatibili con la zona gialla, questa fascia di rischio è esclusa per decreto fino al 30 aprile. Ecco le restrizioni regione per regione e le ordinanze locali

