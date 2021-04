NFL – I prospetti del draft 2021 | Marquez Stevenson

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 aprile 2021) In una classedi wide receivers particolarmente talentuosi, per alcuni giocatori potrebbe essere molto difficile ritagliarsi le attenzioni degli scout di NFL., tuttavia, può fare affidamento su un’impressionante velocità. Il ricevitore proveniente dalla University of Houston ha lavorato molto, per migliorare dal punto di vista della corsa e ritagliarsi un posto tra i miglioridel ruolo. Chi è? Negli anni in cui gioca per la squadra della Northwood High School di Shreveport, in Louisiana,non è ancora dotato di una grande velocità. Questo fattore lo porta a ricevere solamente tre stelle. Le offerte per lui non mancano e arrivano da college del calibro di Nebraska, TCU e Miami. ...