MOVIOLA – Udinese-Torino | punizione o rigore su Becao? Con il Var l’arbitro toglie anche il fallo

(Di sabato 10 aprile 2021) Episodio dain. C’è un contatto al limite dell’area conche finisce a terra.fischia calcio di, i friulani vorrebbero il. L’intervento è effettivamente poco dentro all’area, ma il Var richiamaDoveri per un controllo: il, infatti, è ben poca cosa e non meritevole di un fischio. Dunque revocatila, beffa doppia – ma decisione giusta – per gli ospiti e i granata rifiatano. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Episodio da moviola in #UdineseTorino, era rigore su #Becao? Con il #Var l'arbitro toglie anche la punizione - sportface2016 : #UdineseTorino, gol di #Belotti su rigore: video e moviola - sportface2016 : #UdineseTorino, #Belotti chiede un rigore: manata di #Becao, l'arbitro fa proseguire - dell_inter : @AndreaInterNews Così e te lo faccio spiegare dai tifosi dell'Udinese, occhio quindi: - infoitsport : 08.30 / La moviola di Atalanta-Udinese -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Udinese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiTorino 0 - 0...L'episodio chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21:Torino L'episodio chiave delladel match trae Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Doveri. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH ...Episodio da moviola in Udinese-Torino. Una follia di Arslan regala un calcio di rigore ai granata, con il centrocampista che non trattiene la foga in area e travolge Belotti. Decisione ineccepibile di ...Episodio da moviola al 30' di Udinese-Torino. Su un cross profondo, finisce giù Andrea Belotti in seguito a un contatto dubbio con Rodrigo Becao in area di rigore. L’arbitro Doveri non fischia e indic ...