Milan, Leao: «Rosso a Ibrahimovic? Ecco cosa gli dirò» (Di sabato 10 aprile 2021) Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Parma. Le sue dichiarazioni. «Mancano ancora otto partite ma penso che questa vittoria sia importante per proseguire con fiducia. Abbiamo lottato fino alla fine, la vittoria è meritata. Con la Samp non abbiamo fatto bene, questa volta dovevamo entrare con la testa giusta, era una partita importante per il resto del campionato e siamo tutti felici per la vittoria. cosa dirò a Ibra? Sono cose che succedono e poi abbiamo lottato fino alla fine e questa è la cosa più importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

