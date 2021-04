Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 10 aprile 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 10 aprile 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 8, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 4 (87) 63 (76) 34 (65) 10 (61) 68 (53) Cagliari: 4 (84) 46 (82) 11 (72) 69 (67) 20 (66) Firenze: 73 (115) 24 (91) 52 (69) 20 (53) 66 (52) Genova: 83 (80) 9 (78) 12 (69) 61 (68) 5 (60) Milano: 64 (51) 75 (49) 16 (48) 5 (47) 67 (46) Napoli: 43 (69) 18 (68) 34 (64) 24 (60) 85 (49) Palermo: 14 (68) 1 (57) 31 (50) 80 (47) 2 (46) Roma: 2 (76) 35 (66) 19 (66) 30 (64) 42 (63) Torino: 77 (72) 49 (62) 16 (50) ...

Superenalotto 10 aprile estrazioni dei simboli del nuovissimo gioco, legato all'estrazione del Lotto, nel mese di febbraio la Ruota scelta è di Genova.