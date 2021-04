Juric: “Devo migliorare nel self control, ancora mi dispiace per l’episodio con Semplici. Veloso? E’ il mio braccio destro” (Di sabato 10 aprile 2021) Ivan Juric, tecnico scaligero, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: Il Verona arriva con la fiducia del risultato di Cagliari a questa partita. Come l’avete preparata?“Siamo felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest’anno. La Lazio arriva da tre vittorie consecutive, sta bene, lotta per la Champions. Sappiamo che sarà dura, ma ho visto la squadra giusta, siamo motivati”. La gara dell’andata fu la risposta più importante avuta quest’anno?“Sì. Per lunghi tratti si è visto un Hellas di applicazione, di forza mentale, di rinnegamento del passato per ottenere il risultato. Quella partita fu un esempio della volontà di applicazione della squadra per ottenere il risultato. Fu una bella giornata proprio per questo motivo”. Queste due salvezze ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Ivan, tecnico scaligero, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: Il Verona arriva con la fiducia del risultato di Cagliari a questa partita. Come l’avete preparata?“Siamo felici, perché raggiungere la salvezza a dieci giornate dalla fine è un ottimo risultato, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto quest’anno. La Lazio arriva da tre vittorie consecutive, sta bene, lotta per la Champions. Sappiamo che sarà dura, ma ho visto la squadra giusta, siamo motivati”. La gara dell’andata fu la risposta più importante avuta quest’anno?“Sì. Per lunghi tratti si è visto un Hellas di applicazione, di forza mentale, di rinnegamento del passato per ottenere il risultato. Quella partita fu un esempio della volontà di applicazione della squadra per ottenere il risultato. Fu una bella giornata proprio per questo motivo”. Queste due salvezze ...

Advertising

Pall_Gonfiato : Verona, Juric: 'Lazio in forma, ma siamo motivati. Io devo migliorare...' - zazoomblog : Conferenza stampa Juric: «Recuperano in tanti. Ecco dove devo migliorare» - #Conferenza #stampa #Juric: - teoeas : @GnoGno39426530 @marco_nicola73 @pisto_gol @ODG_CNOG Eh lo so. Ma possiamo permettercelo un allegri? Non credo. All… - Lelle__94 : @Fraccio @totofaz Ti dirò di più. Se non posso ambire a prendere quei 2-3 top di sicuro affidamento gli rinnoverei… - Lelle__94 : @Andrea842631710 @BorbonicaNapoli @enzogoku69 Ti faccio un esempio. Ipotesi: Si prende Juric. Devo rifondare la dif… -