Italia: test positivo con l'Islanda, Caruso firma la vittoria (Di sabato 10 aprile 2021) COVERCIANO - Le Azzurre si aggiudicano il primo dei due test con l' Islanda a Coverciano. Continua il momento positivo della Nazionale di Milena Bertolini , che dopo aver centrato la qualificazione a ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 aprile 2021) COVERCIANO - Le Azzurre si aggiudicano il primo dei duecon l'a Coverciano. Continua il momentodella Nazionale di Milena Bertolini , che dopo aver centrato la qualificazione a ...

Italia: test positivo con l'Islanda, Caruso firma la vittoria

