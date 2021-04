Il Fuorigioco automatico debutterà ai mondiali di Qatar 2022 (Di sabato 10 aprile 2021) Fuorigioco automatico mondiali Qatar. Un nuovo debutto sarà presente nella massima competizione calcistica al mondo. La FIFA sta pensando d’introdurre il Fuorigioco automatico. Dopo la goal line technology, la quale permette all’arbitro in tempo reale di sapere se il pallone ha varcato la linea o meno, la stessa questione riguarderà il Fuorigioco. Fuorigioco automatico mondiali L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Qatar 2022 il girone Azzurro, l’Italia nel gruppo C Qualificazioni mondiali Qatar 2022, convocati e novità La Serie Tv sulla ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 10 aprile 2021). Un nuovo debutto sarà presente nella massima competizione calcistica al mondo. La FIFA sta pensando d’introdurre il. Dopo la goal line technology, la quale permette all’arbitro in tempo reale di sapere se il pallone ha varcato la linea o meno, la stessa questione riguarderà ilL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::il girone Azzurro, l’Italia nel gruppo C Qualificazioni, convocati e novità La Serie Tv sulla ...

