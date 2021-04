Gregoretti | legale Salvini | ‘scelta Salvini atto politico insindacabile’

(Di sabato 10 aprile 2021) Catania, 10 apr. (Adnkronos) – “Signor giudice, lei può restituire la libertà di scegliere, per questo chiedo il non luogo a procedere. La condotta diè uninsindacabile perché il fnon sussiste”. Lo ha detto Giulia Bongiorno chiedendo il non luogo a procedere per Matteoaccusato di sequestro di persona. “Io credo che a lei spetti una decisione non suma sulla linea di confine dei poteri dello Stato. L’azione penale non doveva essere iniziato azione diè uninsindacabile”. L'articolo CalcioWeb.

"Signor giudice, lei può restituire la libertà di scegliere, per questo chiedo il non luogo a procedere. La condotta di Salvini è un atto politico insindacabile perché il fatto non sussiste". Lo ha ......di parte civile per Legambiente. L'avvocata parla poi delle "sofferenze dei migranti ammassati sulla nave". "Erano sedici i minori a bordo - dice - tra cui bimbi piccolissimi".accusato di sequestro di persona per il ritardo dello sbarco da nave Gregoretti di 131 migranti nel luglio del 2019 ad Augusta, nel Siracusano. L’ex ministro Salvini è presente nell’aula bunker del ...Non facciamo la schedina del. Matteo Salvini, assistito dal suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno, è accusato di sequestro di persona per il ritardo dello sbarco da nave Gregoretti di 131 migranti n ...