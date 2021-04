Ginnastica artistica, Serie A1: decise le squadre qualificate per le Final Six (Di sabato 10 aprile 2021) Si è chiusa al PalaVesuvio di Napoli la stagione regolare del campionato di Serie A1 di Ginnastica artistica maschile e femminile, intitolato ‘Trofeo San Carlo Veggy Good’. E’ stato quindi definito il quadro delle società qualificate per le Final Six che assegneranno il titolo il prossimo 16 maggio con diretta tv sul canale Nove e su Eurosport. Al maschile hanno staccato il pass Pro Patria Bustese, Ares Cinisello, Virtus Pasqualetti Macerata, Giovanile Ancona, Corpo Libero Gymnastics Team Padova e Ginnastica Salerno, mentre a livello femminile le sei società qualificate per l’atto conclusivo sono Brixia Brescia, Ginnastica Civitavecchia, Juventus Nova Melzo, Ginnica Giglio Montevarchi, Centro Sport Bollate e World Sporting Academy di San Benedetto del ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Si è chiusa al PalaVesuvio di Napoli la stagione regolare del campionato diA1 dimaschile e femminile, intitolato ‘Trofeo San Carlo Veggy Good’. E’ stato quindi definito il quadro delle societàper leSix che assegneranno il titolo il prossimo 16 maggio con diretta tv sul canale Nove e su Eurosport. Al maschile hanno staccato il pass Pro Patria Bustese, Ares Cinisello, Virtus Pasqualetti Macerata, Giovanile Ancona, Corpo Libero Gymnastics Team Padova eSalerno, mentre a livello femminile le sei societàper l’atto conclusivo sono Brixia Brescia,Civitavecchia, Juventus Nova Melzo, Ginnica Giglio Montevarchi, Centro Sport Bollate e World Sporting Academy di San Benedetto del ...

