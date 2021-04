Gibuti, Ismael Omar Guelleh rieletto presidente per la quinta volta (Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente uscente Ismael Omar Guelleh è stato rieletto per il quinto mandato alla guida del Gibuti con il 98,58% dei voti. Lo si apprende dai primi risultati provvisori diffusi dal ministro dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021) Iluscenteè statoper il quinto mandato alla guida delcon il 98,58% dei voti. Lo si apprende dai primi risultati provvisori diffusi dal ministro dell'...

