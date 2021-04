Formula E: Gp Roma, Vergne vince gara 1, sul podio anche Bird ed Evans (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - Il francese Jean-Éric Vergne vince il primo round della tappa italiana del Formula E World Championship e fa risuonare le note della Marsigliese tra i palazzi razionalisti dell'Eur. Con lui sul podio Sam Bid e Mitch Evans. gara avvincente con incidenti, penalizzazioni, arrivo al traguardo dietro safety car, tanto spettacolo e qualche polemica. vince Vergne dopo una gara che vede alternarsi in testa ben cinque piloti. Il primo di questi, Stoffel Vandoorne, che si era guadagnato la pole position e i tre punti aggiuntivi, viene arpionato senza pietà da Lotterer dopo pochi minuti in pista e una partenza in coda alla safety-car causa pioggia. Fuori gioco il belga della ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021), 10 apr. - (Adnkronos) - Il francese Jean-Éricil primo round della tappa italiana delE World Championship e fa risuonare le note della Marsigliese tra i palazzi razionalisti dell'Eur. Con lui sulSam Bid e Mitchavnte con incidenti, penalizzazioni, arrivo al traguardo dietro safety car, tanto spettacolo e qualche polemica.dopo unache vede alternarsi in testa ben cinque piloti. Il primo di questi, Stoffel Vandoorne, che si era guadagnato la pole position e i tre punti aggiuntivi, viene arpionato senza pietà da Lotterer dopo pochi minuti in pista e una partenza in coda alla safety-car causa pioggia. Fuori gioco il belga della ...

