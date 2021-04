Folla di 300 ragazzi per il video di un rapper: sassi e bottiglie contro la polizia (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 aprile 2021 - Tensione e lancio di pietre e bottiglie contro le forze dell'ordine da parte di 300 ragazzi che si erano ritrovati per le riprese di un video del rapper Neima Ezza . La ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 aprile 2021 - Tensione e lancio di pietre ele forze dell'ordine da parte di 300che si erano ritrovati per le riprese di undelNeima Ezza . La ...

