Emilio Fede ricoverato in "condizioni critiche" al San Raffaele di Milano (Di sabato 10 aprile 2021) Emilio Fede sarebbe ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano, come trapela da fonti stampa. Il giornalista, 89 anni, ha contratto il coronavirus a dicembre a Napoli, ma la sua salute sarebbe ora peggiorata tanto da richiedere l'ospedalizzazione. Non sono stati confermati i motivi del ricovero, se dovuto al contagio o a una caduta. Emilio Fede ricoverato in condizioni "critiche" Secondo Il Messaggero, Emilio Fede sarebbe ricoverato in "condizioni critiche" all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex conduttore del Tg4 sarebbe stato molto provato dal

