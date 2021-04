Da zona bianca a rossa in poco più di un mese, il ‘caso Sardegna’ (Di sabato 10 aprile 2021) Da zona bianca a zona rossa in poco più di un mese. La Sardegna da lunedì 12 aprile cambia colore dopo essere stata la prima regione a tornare vicina alla normalità. Era lunedì 1 marzo quando aveva conquistato la zona bianca. In una ventina di giorni è passata in arancione per finire, dopo più o meno gli stessi giorni, in zona rossa per arginare il coronavirus. Ma cosa è successo in questi 40 giorni? A ‘condannare’ la Sardegna a ulteriori restrizioni è l’indice Rt rilevato dal monitoraggio Iss-ministero della Salute: è pari a 1,54, il più alto d’Italia e ben al di sopra della soglia di 1,25 che fa finire automaticamente le Regioni in zona rossa. Il passaggio in zona ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Dainpiù di un. La Sardegna da lunedì 12 aprile cambia colore dopo essere stata la prima regione a tornare vicina alla normalità. Era lunedì 1 marzo quando aveva conquistato la. In una ventina di giorni è passata in arancione per finire, dopo più o meno gli stessi giorni, inper arginare il coronavirus. Ma cosa è successo in questi 40 giorni? A ‘condannare’ la Sardegna a ulteriori restrizioni è l’indice Rt rilevato dal monitoraggio Iss-ministero della Salute: è pari a 1,54, il più alto d’Italia e ben al di sopra della soglia di 1,25 che fa finire automaticamente le Regioni in. Il passaggio in...

