Curling, Mondiali 2021: Canada-Scozia 3-5. Nono end decisivo per determinare il terzo team in semifinale (Di sabato 10 aprile 2021) La Scozia è la terza semifinalista dei Mondiali 2021 di Curling: la compagine britannica (il pass ottenuto per le Olimpiadi va alla Gran Bretagna), batte nel primo play-off il Canada padrone di casa per 5-3, vendicando così la sconfitta patita nella prima sessione del round robin quando i nordamericani si imposero per 9-6. Le due formazioni avevano chiuso la prima fase appaiate con nove vittorie e quattro sconfitte, ma il Canada era risultato quarto per la vittoria nello scontro diretto. Ora la Scozia in semifinale incontrerà la Svezia nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero superare la Svizzera nell’altro play-off, in caso contrario affronterà la RCF. Match molto equilibrato tra Canada e Scozia: i padroni di casa, ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Laè la terza semifinalista deidi: la compagine britannica (il pass ottenuto per le Olimpiadi va alla Gran Bretagna), batte nel primo play-off ilpadrone di casa per 5-3, vendicando così la sconfitta patita nella prima sessione del round robin quando i nordamericani si imposero per 9-6. Le due formazioni avevano chiuso la prima fase appaiate con nove vittorie e quattro sconfitte, ma ilera risultato quarto per la vittoria nello scontro diretto. Ora lainincontrerà la Svezia nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero superare la Svizzera nell’altro play-off, in caso contrario affronterà la RCF. Match molto equilibrato tra: i padroni di casa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Curling Mondiali Mondiali di curling: due vittorie non bastano agli azzurri Non bastano agli azzurri le due belle vittorie ottenute nell'ultima giornata del Round Robin del Mondiale di curling 2021 , che si sta disputando in questi giorni a Calgary, in Canada. Il quartetto composto dai 'cembrani' Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha infatti battuto ...

Italia del curling a due facce Giornata dai due volti la sesta dei Mondiali maschili di curling per l'Italia, prima vittoriosa sul ghiaccio canadese di Calgary contro la Norvegia, quindi sconfitta poco dopo dalla Scozia. Nel primo incontro gli azzurri travolgono gli ...

