Criscito ritrova la Juventus. E sogna un traguardo storico con il Genoa

(Di sabato 10 aprile 2021) Domenicovede ildelle 250 presenze con il, che potrebbe arrivare proprio contro laContro la, se Domenicodovesse scendere in campo siglerebbe la sua presenza numero 250 con la maglia del. Come riporta inoltre la Lega di Serie A, il difensore ha esordito nel massimo campionato italiano proprio con i bianconeri. «Domenico(249) è vicino alle 250 presenze con la maglia delin tutte le competizioni; le prime otto presenze del difensore classe ’86 in Serie A TIM sono arrivate con lanel 2007». L'articolo proviene da Calcio News 24.

