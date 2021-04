Cremona: fanno esplodere bancomat ma fuggono senza soldi, ricercati (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Tentato furto al bancomat della Banca Popolare di Milano di Casalbellotto, frazione di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. La scorsa notte, tra le 3 e le 3.30, è stato fatto esplodere lo sportello Atm ma i ladri, presumibilmente disturbati, si sono dileguati senza portare via il denaro contante. La deflagrazione "ha danneggiato gli arredi interni ed i vetri del magazzino limitrofo", fanno sapere i carabinieri intervenuti con le pattuglie del Radiomobile di Casalmaggiore e di Rivarolo del Re. I militari del Nucleo investigativo di Cremona, impegnati nelle indagini, hanno effettuato i rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza per l'identificazione dei fuggitivi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Tentato furto aldella Banca Popolare di Milano di Casalbellotto, frazione di Casalmaggiore, in provincia di. La scorsa notte, tra le 3 e le 3.30, è stato fattolo sportello Atm ma i ladri, presumibilmente disturbati, si sono dileguatiportare via il denaro contante. La deflagrazione "ha danneggiato gli arredi interni ed i vetri del magazzino limitrofo",sapere i carabinieri intervenuti con le pattuglie del Radiomobile di Casalmaggiore e di Rivarolo del Re. I militari del Nucleo investigativo di, impegnati nelle indagini, hanno effettuato i rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza per l'identificazione dei fuggitivi.

