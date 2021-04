Covid Fvg | oggi 392 contagi | dati bollettino 10 aprile

(Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 392 i nuovidi Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ideldi, 10. Si registrano altri 9 morti, cui se ne aggiungono 3 pregressi. La regione da lunedì passerà dalla zona rossa alla zona arancione. Su 6.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 308 nuovicon una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 1.166 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 84 casi (7,20%). I ricoveri nelle terapie scendono a 75, così come quelli negli altri reparti che calano a 516. I decessi complessivamente ammontano a 3.494, con la seguente suddivisione territoriale: 739 a Trieste, 1.852 a Udine, 645 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 81.646, i clinicamente guariti 4.639, mentre le ...

(Adnkronos) – Sono 392 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 10 aprile. Si registrano altri 9 morti, cui se ne aggiungono 3 pregressi. La ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 308 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 1.166 i test rapidi antigenici realizzati, dai ...