Covid, da lunedì a scuola 6,5 milioni di studenti: tornano in classe 8 su 10 (Di sabato 10 aprile 2021) Secondo le stime di Tuttoscuola, con i nuovi colori delle regioni rientrano in aula per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di iscritti nelle scuole statali e paritarie. Il decreto Covid varato dal governo ha previsto la scuola in presenza nelle zone arancioni fino alla prima media e dalla seconda media e per tutto il ciclo scolastico delle superiori la presenza almeno al 50% Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 aprile 2021) Secondo le stime di Tutto, con i nuovi colori delle regioni rientrano in aula per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5di alunni: il 77% degli 8,5di iscritti nelle scuole statali e paritarie. Il decretovarato dal governo ha previsto lain presenza nelle zone arancioni fino alla prima media e dalla seconda media e per tutto il ciclo scolastico delle superiori la presenza almeno al 50%

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Covid. Da lunedì a scuola 6,5 milioni di studenti, 8 su 10. E l'Italia sarà quasi tutta arancione ... andranno in vigore a partire da lunedì 12 aprile. "Nel quadro europeo, l'Italia si sta lentamente '... come chiesto da Forza Italia e Lega, la cabina di regia per una sorta di 'tagliando' del Dl Covid. ...

La parabola della Sardegna: in tre settimane da zona bianca a zona rossa Da lunedì 12 aprile l'isola, che nell'ultimo periodo ha visto crescere numero di contagi ma anche ...contagi L'ultimo bollettino ufficiale della Regione parla di 48.315 i casi di positività al Covid - ...

Covid, in Cina segnalato il numero più alto di casi dal 31 gennaio: intera città in... ilmattino.it