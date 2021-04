Clamorosa rimonta Spezia (3-2): Crotone ko e quasi retrocesso (Di sabato 10 aprile 2021) Raffica di emozioni al 'Picco'. Calabresi avanti con Djidji a fine primo tempo, nella ripresa succede di tutto: pareggia Verde, Simy riporta avanti gli ospiti, all'ultimo respiro Maggiore e Erlic firmano il successo ligure Leggi su rainews (Di sabato 10 aprile 2021) Raffica di emozioni al 'Picco'. Calabresi avanti con Djidji a fine primo tempo, nella ripresa succede di tutto: pareggia Verde, Simy riporta avanti gli ospiti, all'ultimo respiro Maggiore e Erlic firmano il successo ligure

