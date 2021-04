Charles Michel sul Sofagate: "Dispiaciuto per l’incidente di Ankara, mi toglie il sonno" (Di sabato 10 aprile 2021) “Mi spiace molto per l’accaduto. Ho già espresso il mio rincrescimento alla signora von der Leyen e a tutte le donne. Vi assicuro che da allora non dormo bene la notte e che nella mia testa ho riavvolto il film dell’episodio decine di volte. Assumo la mia parte di responsabilità”. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in un’intervista con un gruppo di giornalisti pubblicata dal Sole 24 Ore, giustifica il suo comportamento ad Ankara. “Purtroppo - aggiunge - la vicenda ha contribuito ad occultare la sostanza dell’incontro con il presidente Erdogan e in questo frangente la capacità dell’Unione di mostrare unità”. Sul fatto che non si sia seduto accanto a von der Leyen o non le abbia lasciato il posto sulla poltrona, Michel replica che “ho avuto qualche secondo per decidere l’atteggiamento da avere. Sul ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) “Mi spiace molto per l’accaduto. Ho già espresso il mio rincrescimento alla signora von der Leyen e a tutte le donne. Vi assicuro che da allora non dormo bene la notte e che nella mia testa ho riavvolto il film dell’episodio decine di volte. Assumo la mia parte di responsabilità”. Il presidente del Consiglio europeo, in un’intervista con un gruppo di giornalisti pubblicata dal Sole 24 Ore, giustifica il suo comportamento ad. “Purtroppo - aggiunge - la vicenda ha contribuito ad occultare la sostanza dell’incontro con il presidente Erdogan e in questo frangente la capacità dell’Unione di mostrare unità”. Sul fatto che non si sia seduto accanto a von der Leyen o non le abbia lasciato il posto sulla poltrona,replica che “ho avuto qualche secondo per decidere l’atteggiamento da avere. Sul ...

Advertising

welikeduel : La lettera per Charles Michel. Antonella Attili #propagandalive - RaiNews : L'intervista al presidente del Consiglio Europeo: 'Da allora non dormo bene la notte, nella mia testa ho riavvolto… - alexbarbera : La vicenda della poltrona mancata a Ursula von der Leyen dimostra che la vita si risolve in poche e decisive scelte… - GiuliaCarpi1984 : RT @welikeduel: La lettera per Charles Michel. Antonella Attili #propagandalive - cervelloemotivo : RT @mavie_daponte: Sono ossessionata dal pensiero di Charles Michel che non si è alzato da quella dannatissima sedia, e non solo per la mal… -