Capri | protesta in piazzetta | SoS dei lavoratori stagionali

(Di sabato 10 aprile 2021) “Entro due settimane l’isola disara’ covid free con tutti i cittadini vaccinati cosi’ da consentire la partenza della stagione turistica in sicurezza”. Lo ha annunciato il sindaco di(Napoli), Marino Lembo, intervenendo oggi in ‘’ alla manifestazione deia cui hanno partecipato oltre 200 persone “Nessuno Resti Indietro” organizzata dal Movimento Cristianoper richiamare l’attenzione sulla situazione di disagio deidel comparto turistico fermi da piu’ di un anno a causa della pandemia. Salvatore Ciuccio, presidente di MCLha aggiunto: “Chiediamo sicurezza sanitaria per i turisti che arriveranno ae sicurezza sanitaria ed economica ...

L'Abbac, l'associazione che riunisce i B&B, casa vacanze e affittacamere, ha organizzato per questa mattina unain 4 piazze del turismo campano, precisamente a Sorrento,, Amalfi e Ischia, con tutti gli operatori della filiera turistica. L'appuntamento ad Amalfi si è svolto in piazza Duomo. In uno ...Da Amalfi a Sorrento, da Ischia a: le due Costiere e le isole, luoghi simbolo del turismo in Campania, sono questa mattina teatro delle manifestazioni didei lavoratori stagionali organizzate da Anls - Flaica Cub. Alla ...“Entro due settimane l’isola di Capri sara’ covid free con tutti i cittadini vaccinati cosi’ da consentire la partenza della stagione turistica in sicurezza”. Lo ha annunciato il sindaco di Capri (Nap ...Questa mattina si sono ritrovati in piazza Tasso per manifestare sulla crisi economica connessa alla pandemia: i lavoratori della filiera dell'ospitalità di Sorrento, ma anche di Capri ...