Calendario Serie A oggi | orari 10 aprile | tv | programma | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 10 aprile 2021) Torna quest’laA di calcio 2021, con ben tre anticipi che scalderanno il sabato del massimo campionato italiano, iniziando dalle ore 15, quando Spezia e Crotone si daranno battaglia in uno scontro salvezza che sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky SportA, ed insulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Alle 18 toccherà al Milan di Zlatan Ibrahimovic, impegnato in casa del Parma al Tardini, ancora su Sky Sport, mentre alle 20.45 saranno Udinese e Torino a darsi battaglia, questa volta su, ma anche in televisione, su1, canale 209 del bouquet di Sky. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.A Sabato 10 ...