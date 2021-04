Calcio: Pioli, ‘a Donnarumma consiglierei di restare al Milan’ (Di sabato 10 aprile 2021) Parma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Gigio è molto più giovane dei miei figli, sono già nonno. Gli consiglierei di rimanere al Milan perché stiamo costruendo una grande squadra”. Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in merito al rinnovo di Gigio Donnarumma. “Chiamo i miei giocatori dei combattenti non ancora vincenti ma pronti a vincere. Il Milan è un top club”, aggiunge Pioli ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-1 sul Parma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Parma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Gigio è molto più giovane dei miei figli, sono già nonno. Glidi rimanere al Milan perché stiamo costruendo una grande squadra”. Lo dice il tecnico del Milan, Stefano, in merito al rinnovo di Gigio. “Chiamo i miei giocatori dei combattenti non ancora vincenti ma pronti a vincere. Il Milan è un top club”, aggiungeai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-1 sul Parma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, fiducia a #Pioli: resterà anche senza #Champions - zazoomblog : Calcio: Pioli a Donnarumma consiglierei di restare al Milan - #Calcio: #Pioli #Donnarumma - isamiccoli52 : RT @CorSport: #Pioli, ira in tv: 'Fate le domande e non ascoltate le risposte' ????? - __manuel__8 : Bastava togliere l’aborto con la maglia numero 7 e mettere saelemakers nel suo ruolo per giocare a calcio, dopo ave… - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'a Donnarumma consiglierei di restare al Milan'... -