Benevento | florovivaisti in piazza contro le chiusure | settore dimenticato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ennesimo presidio di protesta del mondo del commercioledovute al Covid-19. Questa mattina, a scendere in, presso il Palazzo Del Governo, sono stati gli operatori agricoli,e forestali che hanno quindi aderito alla mobilitazione nazionale della categoria. La Fai Cisl, la Flai Cgil e la Uila Uil, promotrici della manifestazione, hanno denunciato come ancora, una volta, i decreti del governo hannoi lavoratori stagionali dell’agricoltura, i, forestali e gli addetti degli agriturismi, che nei mesi tragici della pandemia erano considerati essenziali ma ora non più. I sindacati hanno chiesto e ottenuto di incontrare il Prefetto Carlo Torlontano, per rappresentare ...