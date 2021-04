Belen Rodriguez, festa in casa con parenti e amici per gli 8 anni di Santiago (Di sabato 10 aprile 2021) festa di compleanno in casa per Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il piccolo ha compiuto 8 anni e con tanto di torta al cioccolato, palloncini, e candeline scintillanti, ha ... Leggi su leggo (Di sabato 10 aprile 2021)di compleanno inper, figlio die Stefano De Martino. Il piccolo ha compiuto 8e con tanto di torta al cioccolato, palloncini, e candeline scintillanti, ha ...

Advertising

cadutaneltempo : Maledetto il giorno in cui Belen Rodriguez ha regalato una carriera televisiva a Stefano de Martino - Fletter11 : Serena pigliati sto punto il mondo del Twitter, della danza e pure Belen Rodriguez sono con te #Amici2020 - FraDelgiu : Immagina essere un cantate di Amici ed essere buttato fuori per colpa di un ballerino famoso per essere stato Belen… - Ferdy69519704 : Stefano De Martino pure paraculo ormai... la scuola TAM sta dando i suoi frutti... tutto il peggio stai apprendendo… - zazoomblog : Belen Rodriguez festa per l’ottavo compleanno di Santiago - #Belen #Rodriguez #festa #l’ottavo -