Autonomi e partite Iva da Salerno a Roma contro chiusure e zone rosse (Di domenica 11 aprile 2021) di Monica De Santis Da Salerno a Roma per protestare contro un anno di aperture e chiusure delle loro attività a causa dell’emergenza Coronavirus, Un anno in cui molti di loro hanno sofferto e stanno soffrendo e rischiano di non riuscire a ripartire.?Così giovedì mattina il Movimento Politico Autonomi e partite Iva è sceso in piazza a Roma, “in rappresentanza di Autonomi, professionisti, imprenditori, aziende e tutti i loro dipendenti, per tutte le categorie produttive ormai stremate dalle chiusure prolungate e senza adeguati ristori e per i dipendenti che attendono da mesi la Cig, spesso anticipata dai loro datori di lavoro”. E’ quanto spiega il Movimento in una nota mettendo in fila le proposte che girano al governo. Il Movimento ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 aprile 2021) di Monica De Santis Daper protestareun anno di aperture edelle loro attività a causa dell’emergenza Coronavirus, Un anno in cui molti di loro hanno sofferto e stanno soffrendo e rischiano di non riuscire a ripartire.?Così giovedì mattina il Movimento PoliticoIva è sceso in piazza a, “in rappresentanza di, professionisti, imprenditori, aziende e tutti i loro dipendenti, per tutte le categorie produttive ormai stremate dalleprolungate e senza adeguati ristori e per i dipendenti che attendono da mesi la Cig, spesso anticipata dai loro datori di lavoro”. E’ quanto spiega il Movimento in una nota mettendo in fila le proposte che girano al governo. Il Movimento ...

anteprima24 : ** Valle Telesina, #Protesta di autonomi e partite Iva: 'Così rischiamo di fallire' - VIDEO **… - mpedrotti2011 : @Libero_official Purtroppo è ben radicato il luogo comune, radical chic, che tutti i bar, ristoranti, autonomi, par… - Alessandro_Amad : RT @PaeseRoma: Sgarbi in piazza tra autonomi e partite IVA: «Rinchiudere gli affamatori, non il popolo» - Max_Pacca73 : RT @PaeseRoma: Sgarbi in piazza tra autonomi e partite IVA: «Rinchiudere gli affamatori, non il popolo» - docst : RT @mpiacapozza: Dito puntato contro il #Covid19 ma nel difficile rapporto fra autonomi, #partiteiva e #Governo, la #pandemia è solo la pun… -