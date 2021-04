Albinoleffe-Carrarese 3-0 | i promossi e bocciati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 aprile 2021)chiudono al 35a giornata del campionato di Serie C girone A, con il risultato di 3-0 per i padroni di casa. I blucelesti salgono di tre punti in classifica e toccano quota 50, mentre i marmiferi, fermi a 40 punti, rimangono in bilico tra la zona salvezza e quella playout. Così la cronaca dell’incontro, i. Il primo tempo diIl primo timido tentativo dellaarriva all’8 minuto con Doumbia, che da posizione defilata, su cross di Caccavallo, di testa manda la sfera sull’esterno della rete. Il risultato si sblocca solo due minuti più tardi, con Tomaselli che dall’out di destra inventa per Gabbianelli, l’attaccante si destreggia bene in area e di destro fredda l’incolpevole Mazzini. Al 14? su ...