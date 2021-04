A Colere Moioli fa rima con Tonoli, l’apripista in monosci apre i tricolori di snowboard (Di sabato 10 aprile 2021) L’attesa era tutta, ovviamente, per le campionesse di casa, con Michela Moioli pronta ad agguantare l’ennesimo Tricolore e Marika Savoldelli (figlia del Falco due volte vincitore al Giro d’Italia) in lizza per la Coppa Italia. Ma i Campionati Italiani di snowboard Cross di Colere hanni regalato meritata gloria anche a Franco Tonoli, testimonial d’eccezione di Orobiestyle. Sabato 10 aprile si assegnano i titoli italiani seniores e la Coppa Italia allievi e ragazzi sulla pista del cross park con l’organizzazione dello Scalve Boarderteam e l’incredibile lavoro del team di Silvio Rossi che guida gli impianti. Al via i grandi protagonisti azzurri della stagione di Coppa del mondo, da Michela Moioli a Lorenzo Sommariva, passando per Omar Visintin. Le qualificaizoni avranno luogo alle 10.45, seguite dalle ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 aprile 2021) L’attesa era tutta, ovviamente, per le campionesse di casa, con Michelapronta ad agguantare l’ennesimo Tricolore e Marika Savoldelli (figlia del Falco due volte vincitore al Giro d’Italia) in lizza per la Coppa Italia. Ma i Campionati Italiani diCross dihanni regalato meritata gloria anche a Franco, testimonial d’eccezione di Orobiestyle. Sabato 10 aprile si assegnano i titoli italiani seniores e la Coppa Italia allievi e ragazzi sulla pista del cross park con l’organizzazione dello Scalve Boarderteam e l’incredibile lavoro del team di Silvio Rossi che guida gli impianti. Al via i grandi protagonisti azzurri della stagione di Coppa del mondo, da Michelaa Lorenzo Sommariva, passando per Omar Visintin. Le qualificaizoni avranno luogo alle 10.45, seguite dalle ...

